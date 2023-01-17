هآرتس تفند محاولات الاحتلال للمراوغة بشأن صحة فيديو "منغسيتو" وتأكد صحته

علق الصحفي عاموس هرئيل بصحيفة هأرتس اليوم الثلاثاء 17/1/2023 على الفيديو الذي نُشر للأسير منغسيتو بالقول " هل هذا بالفعل هو منغسيتو الذي تحتجزه حماس منذ عبوره السياج إلى قطاع غزة قبل أكثر من ثماني سنوات ونصف؟.

وتابع : " يبدو أن التشويش الذي تستخدمه "إسرائيل" حول تأكيد مصداقية الفيديو متعمد - حيث ان حماس سعت إلى زعزعة قناة التفاوض من خلال مناورة حرب نفسية.

وبين "إسرائيل" تحاول ألا تخضع لإملاءاتها، بل إن مسؤولين سياسيين طالبوا وسائل الإعلام بالتحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء مناورة حماس.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال العميد ران كوخاف: "لا يمكنني تأكيد أو نفي مستوى مصداقية فيديو منغسيتو - حماس تنفذ محاولة خبيثة للضغط علينا"

وكانت كتائب القسام نشرت عصر امس فيديو مصور لمنغسيتو ، يتحدث عن ظروف اعتقاله ومطالبة حكومته بالتحرك للإفراج عنه.