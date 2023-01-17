46 مواطنًا من أهالي أسرى قطاع غزة يتوجهون لزيارة 26أسيرًا  في سجن نفحة

توجه 46 مواطنًا من أهالي أسرى قطاع غزة اليوم الثلاثاء 17/1/2023 ، لزيارة 26 من المعتقلين في سجن نفحة .

ويشار الى ان قوات الاحتلال سمحت الاسبوع الماضي لـ 43 من أهالي أسرى قطاع غزة، لزيارة أبنائهم في سجن "ريمون"، بعد منع استمر لشهرين من قِبل الاحتلال دون إبداء الأسباب.

ويستمر الاحتلال في منع نحو 100 أسير من قطاع غزة من الزيارة منذ نحو ستة أعوام تحت بند قانون جديد أصدره الاحتلال عام 2017، والذي ينص على منع الأسرى الذين ينتمون لمنظمات تحتجز جنودًا أسرى لديها من زيارة ذويهم، جيث ان جل من حماس والجهاد الاسلامي .