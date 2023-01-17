بالأسماء : اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" 17/1/2023 حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .
عرف من بين المعتقلين ما يلي :
1. يوسف الطيطي- مخيم الفوار جنوب الخليل
2. أكرم أبو هشهش- مخيم الفوار
3. أحمد كمال أبو طعيمة- مخيم الفوار
4. وعد البدوي- مخيم الفوار
5. فراس براهمية- مخيم الفوار
6. أمير غطاشة- مخيم الفوار
7. أنس أكرم أبو هشهش- مخيم الفوار
8. محمد هاني الخطيب- مخيم الفوار
9. جواد هديب- مخيم الفوار
10. أسامة هاشم خلوف- برقين غرب جنين
11. عمر الهاشم- قباطية جنوب جنين
12. محمود ماهر ثلجي- سلواد شرق رام الله
13. مأمون محمود حامد- سلواد
14. بلال جادو- مخيم عايدة شمال بيت لحم
15. المحرر مراد حيان طقاطقة- أم سلمونة جنوب بيت لحم
16. مراد محمود الشيخ- مراح براح قرب بيت لحم