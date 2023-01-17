بالأسماء : اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين اليوم - غزة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" 17/1/2023 حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .

عرف من بين المعتقلين ما يلي :

1. يوسف الطيطي- مخيم الفوار جنوب الخليل

2. أكرم أبو هشهش- مخيم الفوار

3. أحمد كمال أبو طعيمة- مخيم الفوار

4. وعد البدوي- مخيم الفوار

5. فراس براهمية- مخيم الفوار

6. أمير غطاشة- مخيم الفوار

7. أنس أكرم أبو هشهش- مخيم الفوار

8. محمد هاني الخطيب- مخيم الفوار

9. جواد هديب- مخيم الفوار

10. أسامة هاشم خلوف- برقين غرب جنين

11. عمر الهاشم- قباطية جنوب جنين

12. محمود ماهر ثلجي- سلواد شرق رام الله

13. مأمون محمود حامد- سلواد

14. بلال جادو- مخيم عايدة شمال بيت لحم

15. المحرر مراد حيان طقاطقة- أم سلمونة جنوب بيت لحم

16. مراد محمود الشيخ- مراح براح قرب بيت لحم