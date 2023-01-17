قوات الاحتلال تقتحم قباطية وبرقين بجنين واندلاع اشتباكات مسلحة

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة، فيما رد مقاومون بإطلاق النار تجاه جيش الاحتلال.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلجة قباطية جنوب جنين، حيث تصدى مقاومون لها بصليات من الرصاص، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي ذات الإطار اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب جنين، فيما رد مقاومون بإطلاق النار تجاه الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم بلدة برقين على أطراف مدينة جنين، حيث دارت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في المكان.