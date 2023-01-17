حقيقة وتفاصيل ضم أرسنال نجم وست هام، استحوذت الأنباء التي تحدثت عن نية فريق أرسنال ضم نجم فريق وست هام ديكلان رايس على اهتمام شريحة كبيرة من متابعي كرة القدم حول العالم، وما أكد ذلك ما كشفته صحيفة الديلي ميل البريطانية من أن الأرسنال يستعد لتوجيه ضربة قوية لتشلسي من خلال ضم نجم الوسط في وست هام ديكلان رايس، ونتيجة لزيادة البحث عن الموضوع عبر مرحكات البحث العالمية بشكل كبير جداً، قررنا في فريق "فلسطين اليوم"، كتابة مقالة بعنوان: حقيقة وتفاصيل ضم أرسنال نجم وست هام، آملين أن ينال المقال على إجابكم متابعينا الكرام.

وحرصنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر كل ما يتعلق بتفاصيل ضم أرسنال لنجم وست هام، بعدما كشفت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية عن وجود رغبة من جانب آرسنال، في ضم نجم وست هام، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الديلي ميل:" إن آرسنال يستعد لتوجيه ضربة قوية لتشيلسي من خلال خطف نجم وسط وست هام، ديكلان رايس".

وأضافت :"أن وست هام فتح أبوابه أمام رحيل رايس في الصيف المقبل، لكن بمقابل مادي يبلغ 100 مليون جنيه إسترليني".

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن هذه الصفقة ربما تكون تعويضية وانتقامية لآرسنال بعدما ضاعت منه صفقة الأوكراني ميخاليو مودريك، لاعب شاختار، الذي خطفه تشيلسي.

جدير ذكره أن اللاعب رايس هدفًا لتشيلسي الذي يعيد ترتيب أوراقه حاليًا، من أجل العودة لدائرة المنافسة محليًا وقاريًا، ومن المتوقع أن يشهد الصيف المقبل منافسة شرسة بين الناديين اللندنيين من أجل التعاقد مع رايس.





