الطقس اليوم: أجواء غائمة وباردة وارتفاع طفيف على الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 2023-01-17، أن يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غداً الأربعاء: 2023-01-18

يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.