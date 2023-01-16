شرطة الاحتلال تستعد لمنع الاحتفال بالإفراج عن الأسير ماهر يونس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:26 م
16 يناير 2023
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أعلنت شرطة الاحتلال أنها تستعد لمنع الاحتفال بالإفراج المرتقب للأسير ماهر يونس (65) بعد أن أمضى 40 عاما في سجون الاحتلال .

و حذرت شرطة الاحتلال في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين ، مما أسمتها بـ مظاهر "أعمال إرهابية".

و أمضى الأسير يونس حتى اليوم 40 عاما في السجون، و يستعد بعد عدة أيام لنيل حريته.

و ولد ماهر يونس في الـ6 من كانون الثاني/ يناير 1958، وهو من قرية عارة في أراضي العام 1948، ومن عائلة مكونة من خمس أخوات، وأخ، واعتقلته قوات الاحتلال في الـ18 كانون الثاني/ يناير 1983، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، حيث جرى تحديده لاحقا بـ40 عاما، وخلال سنوات اعتقاله توفي والده وذلك عام 2008.

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