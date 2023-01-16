شرطة الاحتلال تستعد لمنع الاحتفال بالإفراج عن الأسير ماهر يونس

أعلنت شرطة الاحتلال أنها تستعد لمنع الاحتفال بالإفراج المرتقب للأسير ماهر يونس (65) بعد أن أمضى 40 عاما في سجون الاحتلال .

و حذرت شرطة الاحتلال في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين ، مما أسمتها بـ مظاهر "أعمال إرهابية".

و أمضى الأسير يونس حتى اليوم 40 عاما في السجون، و يستعد بعد عدة أيام لنيل حريته.

و ولد ماهر يونس في الـ6 من كانون الثاني/ يناير 1958، وهو من قرية عارة في أراضي العام 1948، ومن عائلة مكونة من خمس أخوات، وأخ، واعتقلته قوات الاحتلال في الـ18 كانون الثاني/ يناير 1983، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، حيث جرى تحديده لاحقا بـ40 عاما، وخلال سنوات اعتقاله توفي والده وذلك عام 2008.