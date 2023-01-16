22 عمل مقاوم في الضفة الغربية بينها عملية طعن خلال 24 ساعة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، ووقعت عملية طعن وثلاث عمليات إطلاق نار، إلى جانب تفجير ثلاث عبوات ناسفة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" ما مجموعه 26 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة، بينها التصدي لثلاثة اعتداءات من المستوطنين وتحطيم 3 مركبات لهم، إلى جانب اندلاع مواجهات مع الاحتلال في 13 نقطة تخلّلها إلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدّة بالقدس المحتلة، وتركّزت في حي الطور وبلدة العيساوية وقرب حاجز قلنديا.

ووقعت عملية الطعن البطولية في منطقة دير قديس برام الله، وأسفرت عن إصابة مستوطن، فيما اندلعت مواجهات بمخيم الجلزون.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة بجنين، وأطلقوا النار صوب جنود الاحتلال عند حاجز دوتان، وفي بلدة قباطية التي شهدت تفجير عبوات ناسفة واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة. واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة فرخة بمحافظة سلفيت، تخلّلها إلقاء حجارة، إضافة إلى وقوع عملية إطلاق نار قرب حاجز حوارة بنابلس، ورشق للمستوطنين بالحجارة، وتحطيم لمركباتهم.

وتصدّى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في طولكرم، واندلعت مواجهات معهم قرب حاجز جبارة، وتخلّلها إلقاء حجارة وتحطيم لعدد من مركبات المستوطنين.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في منطقة جيوس بمحافظة قلقيلية، إلى جانب استهداف المقاومين لقوات الاحتلال بالعبوات الناسفة في عزون.

وشهد مخيم الدهيشة في بيت لحم مواجهات مع قوات الاحتلال، إلى جانب مواجهات أخرى في بلدة تقوع بالمدينة.

واندلعت مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال في مخيم العروب بالخليل، إلى جانب مواجهات مع المستوطنين في بلدة بيت أمّر.