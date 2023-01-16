فيديو: الحلقة الأولي من برنامج مع ياسر العظمة، يتصدر الفنان السوري ياسر العظمة مواقع التواصل الاجتماعي، في حالة تسمي ترند، خلال الساعات الماضية، الأمر الذي وضع عدة أسئلة من قبل الجمهور ورواد مواقع التواصل الأخرى لمعرفة سبب تصدر الفنان السوري ياسر العظمة للمواقع الاجتماعية خاصة في المملكة العربية السعودية والخليج العربي بشكل عام، لهذا سنوضح لكم في مقالنا هذا إجابة السؤال عن سبب تصدر ياسر العظمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية والعربية بشكل عام خلال الساعات الماضية.

من هو الفنان السوري ياسر العظمة

ويعتبر الفنان ياسر العظمة من أهم الفنانين السورين العظماء حيث شارك في العديد من الأعمال والدراما السورية، وبدأ مشواره الفني علم 1963وولد الفنان ياسر العظمة في 16 مايو عام 1942 ويبلغ من العمر 79 عاما من مواليد برج الثور

وشارك في العديد من الأعمال العظيمة وأبرزها مسلسل "المرايا، غربه" وحصل الفنان ياسر العظمة على العديد من الجوائز ولقي بالأسطورة وصانع النجوم ومازال يقدم أعمالا متنوعه حتي الآن.

أعزائي اليوم الحلقة الأولى من برنامجي على يوتيوب الساعة التاسعة بتوقيت دمشق والسعودية

كل الحب

ياسر https://t.co/qRh9gffdyN pic.twitter.com/PItoXSesW0 — Yaser Alazmeh ياسر العظمة (@YaserAlazmeh) January 14, 2023

برنامج مع ياسر العظمة

كما شارك الفنان ياسر العظمه وفقاً لوسائل الاعلام السورية، في العديد من المسلسلات السوريه ومنها" مرايا، الرجل الأخير، شوفو ناس، بصمات على جدار الزمن، الحب والشتاء، رجل الأحلام، حديث المرايا واخرهم السنونو في عام 2021”.

وكان له دور أيضا في بعض المسرحيات ومنها "مسرحية غربه عام 1976 ومسرحية التنين عام 1968،مسرحية ضيعة تشرين 1974”، ضمن مقالنا فيديو: الحلقة الأولي من برنامج مع ياسر العظمة.

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الفنان السوري ياسر العظمة ويكيبيديا

ومع بدء عرض الحلقة الأولى من برنامج "مع ياسر العظمة" الذي يبث عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “عشرة عمر، حتي تصدر اسم الفنان ياسر العظمة محركات البحث.

وأعلن ياسر العظمة عودته لبث برنامجه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد توقف دام قرابة 3 سنوات، تحت عنوان مع ياسر العظمة وسيتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في اعلان ياسر العظمة عن برنامجه الجديد قائلاً: “أحبائي في كل مكان.. ورجعتُ.. ما أحلى الرجوع اليكم.. قريباً..”، مرفقاً كلامه بالفيديو الترويجي لبرنامجه الجديد"وسنرفقه لكم ضمن مقالنا الذي حمل عنوان فيديو: الحلقة الأولي من برنامج مع ياسر العظمة هنـــــــا

الحلقة الأولي مع ياسر العظمة

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