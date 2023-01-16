الشيخ خضر عدنان: ارتقاء الشهداء لن يثني شعبنا عن استمرار خيار الجهاد والمقاومة

تصاعدت جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا على امتداد محافظات الضفة المحتلة، التي أدت لارتقاء 13 شهيداً برصاص جنود العدو منذ بداية العام الجاري 2023م، وكان منهم سبعة شهداء من محافظة جنين.

وقدمًّ وفد من حركة الجهاد الإسلامي بمحافظة طولكرم، التعزية والمواساة لعوائل الشهداء الذين ارتقوا في الأيام الماضية من محافظة جنين، وهم: حبيب كميل وعبد الهادي نزال وأمجد خليلية وعز الدين حمامرة.

وفي كلمة له في عزاء الشهداء، وجَّه القيادي المحرر خضر عدنان التحية للشهداء ولعوائلهم التي قدمت فلذات أكبادها على طريق القدس والحرية والخلاص من الاحتلال مشيدًا ببطولة أبناء قباطية الذين يتصدون ويقارعون الاحتلال دون تبديل أو تغيير.

وقال القيادي عدنان: إن ارتقاء الشهداء الذين ارتقوا خلال الفترة الماضية من محافظات الضفة، لن تثني شعبنا الصابر المرابط عن مقاومة ومقارعة الاحتلال واستمرار خيار الجهاد والمقاومة في كل الميادين دون كلل أو ملل.

وأشاد عدنان بالشهداء الأبرار الذين لم يبدلوا ولم يغيروا النهج الذي ساروا عليه حتى نيل إحدى الحسنيين معتبراً أن الشهداء حققوا الوحدة من خلال امتزاج دماء أبناء قباطية مع أبناء جبع، والذي يمثل وقودًا لاستمرار المقاومة.

يشار إلى أن الشهيدين عبد الهادي نزال وحبيب كميل ارتقيا خلال تصديهما لقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية بتاريخ 12 يناير الجاري، فيما ارتقى الشهيدان المجاهدين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية في عملية اغتيال نفذتها قوات الاحتلال ببلدة جبع بتاريخ 14 يناير الماضي.