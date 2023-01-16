عضو كنيست يطالب بالإضرار بظروف الاسرى في سجون الاحتلال رداً على فيديو مغنستو

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:47 م
16 يناير 2023
مغنستو
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في رده على الفيديو الذي عرضته كتائب القسام للجندي "الإسرائيلي" الأسير في قطاع غزة افرها مغنستو، طالب عضو سابق في الكنيست "الإسرائيلي" بإلحاق الضرر بالأسرى الفلسطينيين.

وقال عضو الكنيست السابق أورن حزان في تصريح له مساء اليوم الاثنين: "لا أعرف ما إذا كانت هذا فعلا أفيرا - لكن أعلم أن شاؤول وغولدين محتجزان معه في غزة ".

و كانت كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس، قد عرضت مقطع فيديو ظهر فيه الجندي الأسير لدى القسام أفرها منغستو قال فيها : "أنا الأسير أفراها منغستو إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم".

وتساءل منغستو: "أين دولة وشعب "إسرائيل" من مصيرنا".

 

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