نتنياهو يعلّق على فيديو الذي نشره "القسام" للأسير بغزة "منغستو"

علّق مكتب رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، على الفيديو الذي نشرته كتائب القسام للأسير في غزة "أفراها منغستو".

ووفق ما أورده الاعلام العبري، قال مكتب نتنياهو، إن "نشر فيديو منغيستو خدعة تؤخر أي فرصة للتوصل إلى صفقة"، في إشارة إلى "صفقة تبادل أسرى".

وأضاف: "حماس تستغل الأسير في حرب نفسية، بدلًا من أن تهتم بمواطني قطاع غزة"، مشيرًا إلى ان "إسرائيل" تستثمر كل مواردها وجهودها لإعادة الأسرى المفقودين. وفق قوله.

كانت كتائب القسام عرضت، مساء اليوم الاثنين، رسالة مصورة للجندي الأسير في غزة "أفراها منغستو".

وقال الجندي منغستو في الرسالة المصورة: "أنا الأسير أفراها منغستو إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم".

وتساءل منغستو: "أين دولة وشعب "إسرائيل" من مصيرنا".

وأكدت القسام في الرسالة المصوّرة، فشل رئيس الأركان المغادر "كوخافي" ومؤسسته، وكذبه على شعبه وحكومته بانجازات مدّعاة وموهومة.

ووجّهت القسام رسالة لرئيس الأركان: "على رئيس الأركان الصهيوني الجديد أن يعدّ نفسه لحمل أعباء وتوابع فشل سلَفه".