بث مباشر ماتش الزمالك وبيراميدز الآن اليوم HD- يلاشوت

بث مباشر ماتش الزمالك وبيراميدز الآن على يلا شوت وقناة اون تايم سبورت ، وتنطلق هذه المباراة اليوم الاثنين 16-1-2023 في تمام الساعة السادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر وسط استعداد كبير من قبل مئات الآلاف من المتابعين والمهتمين والمتفرجين في مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع كافة المعلومات التي من خلالها ستتعرفون على تفاصيل هذه المباراة النارية والتي تضمن في طياتها تردد القنوات الناقلة والتشكيل وغيرها ويترتب على الجميع بعد هذه المقدمة في المواصلة بالمتابعة حتى النهاية وهو التالي:

بث مباشر ماتش الزمالك وبيراميدز الآن

ويمكن لكم الآن مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر بجودة HD بمجرد الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــــا ويترتب على الجميع بعد هذه الفقرة من المواصلة في المتابعة من أجل التعرف على باقي المعلومات التي عدها لكم الفريق .

مشاهدة مباراة الزمالك مباشر اليوم

وفيما يلي تشكيل فريق الزمالك التي سيواجه بها نظيره الاتفاق وهو على النحو التالي: وفي خط الهجوم فإنه يضم كل من يأتي: سامسون أكينولا- سيف الدين الجزيري- يوسف أسامة نبيه.

وفي خط الوسط فإنه يأتي كل من: محمد أشرف «روقا»- عمرو السيسي- نبيل عماد دونجا- إمام عاشور- سيد عبدالله "نيمار".

كما ويضم هذا الخط كل من ، سيف جعفر- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- أحمد مصطفى «زيزو»- مصطفى شلبي.

أما في خط الدفاع فقد جاء كل من اللاعب: عمر جابر- محمد عبدالغني- مصطفى الزناري- حسام عبدالمجيد- حمزة المثلوثي- محمد عبدالشافي.

وفي حراسة المرمى يتولى اللاعب: محمد عواد- محمد صبحي.

رابط بث مباشر الزمالك وبيراميدز

الزمالك وبيراميدز بث مباشر

وفي هذه الفقرة وضعنا لكم تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية التي ستعرض من خلالها مباراة الزمالك بث مباشر بدون تقطيع وبجودة HD وعن تفاصيله فقد جاءت على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11861 معامل الاستقطاب رأسي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5

قناة أون تايم سبورت On Time Sports 1 القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 10853 معامل الترميز 27500 معامل الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 درجة 7.3 غرب

ويحتل الزمالك في الدوري المصري الممتاز المركز برصيد 26 نقطة ويسعى الفريق المصري من هذه البطولة إلى تحقيق الفوز عبر تسجيل عدد أكبر من الاهداف من أجل صداره في الدوري .

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول بث مباشر ماتش الزمالك وبيراميدز الآن على يلا شوت وقناة اون تايم سبورت نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .