أبو الرعد: الضفة مقبلة على أحداث غاية في القسوة والصعوبة

حَمَّل المطارد فتحي خازم، والد الشهيدين "رعد" و"عبد الرحمن"، الاحتلال "الإسرائيلي" وحكومته الصهيونية الحالية الأكثر تطرّفًا برئاسة "بنيامين نتنياهو" عواقب جرائمها وانتهاكاتها العدوانية المتصاعدة بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدّساته.

وقال المناضل فتحي خازم "أبو رعد" فلسطين التاريخية المحتلة خاصة الضفّة مُقبلة على أحداث غاية في القسوة والصعوبة؛ بفعل سياسات حكومة الاحتلال الجديدة وإجراءاتها العدوانيّة المتطرّفة التي خرجت من رحم المجرم المتطرّف (الحاخام مائير) كاهانا".

وأضاف أبو الرعد في تصريحات صحفية، أنَّ حكومة الاحتلال الحالية التي يسوقها متطرفون ومجرمين في مقدمتهم "بتسلئيل سموتريش" و"إيتمار بن غفير" تعمل على "تفجير الأوضاع في كل الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأوضح أن حكومة الاحتلال بتركيبتها المتطرّفة تعمل على تصعيد الأوضاع بشكل أكبر ضد شعبنا الفلسطيني، إذ تشهد المرحلة الراهنة بالفعل اتّخاذها كل الإجراءات التي تمسّ شعبنا وأرضه وحقوقه ومقدساته مباشرةً، وهذه طبيعة هذا العدوّ المجرم".

ودعا أبو الرعد شعبنا بفصائله وقواه السياسية ومكوناته كافَّة "تعزيز المناعة الداخلية الفلسطينية؛ ليتمكّن من مواجهة كل الإجراءات الإجرامية والمخاطر المحدقة بقضيته".

واكد شدَّد المناضل "خازم" على أنَّ "المقاومة بالضفة ستستمرّ، والمقاومون يعرفون طريقهم وأهدافهم جيّدًا، ولن يدفع عدوان الاحتلال وجرائمه الدموية شعبنا ومقاوميه إلى التراجع أو الاستسلام".

وحول حالته الصحية، أكد أبو الرعد أنها مستقرة، مشيرًا إلى أن غادر المستشفى بعد تلقّيه "تطمينات" من فريقه الطبي الفلسطيني بتماثله للعلاج من أعراض عدّة.

وتوقع أن تحمل نتائج التحاليل المخبريَّة التي جرى إرسالها إلى الأردن إجابة حاسمة، لافتا أن النتائج ستصل رام الله خلال الأيام المقبلة.