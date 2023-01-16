موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي 2023- القنوات الناقلة

موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي الممتاز 2023 القنوات الناقلة لها ، ويحرص فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة حول هذا الموضع الرياضي الذي يريد الملايين من المتابعين في المملكة العربية السعودية والدول العربية المجاورة والاجنبية مشاهدتها وبالإضافة إلى ذلك فقد ارفقنا لكم تشكيلة الفريقين ، علما أن الحماسة بدأت تظهر على الاشخاص المنتظرين بفارغ من الصبر للتعرف على الفائز لا سيما مع انضمام كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر ويرجى من حضراتكم المتابعة في القراءة حتى النهاية.

موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي 2023

وفي الثاني والعشرين من يناير الجاري سيكون موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي 2023 ، وسيلتقي الطرفان على ملعب مرسول بارك في المملكة ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر.

ويتم عرض هذه المباراة على قناة SSC الرياضية المشفرة ، حيث سنتعرف سويا على ترددها في السطور التي تلي هذه الفقرة وبعدها على تشكيل الفريقين وهي على النحو التالي.

القناة الناقلة مباراة النصر والاتفاق

ولقد وضعنا لكم التفاصيل الكاملة حول تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات وهو على النحو التالي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز الاستقطاب: نايل سات-12523 5/6. 27500. عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ: عربسات-12418. أفقي. 27500. 3/4.



ونواصل معكم تقديم المعلومات حول هذه المباراة الهامة ، ويحتل النصر في الدوري المركز الاول برصيد 30 نقطة بينما الاتفاق يحتل المركز العاشر برصيد 16 نقطة .

تشكيل فريق النصر ضد الاتفاق

أولا: وفي خط الهجوم فقد يأتي: فينيست أبو بكر - أندرسون تاليسكا، رونالدو.

ثانيا: وفي خط الوسط فإنه يأتي : خالد الغنام - عبد الله الخيبري - لويس جوستافو - سامي النجعي.

ثالثا: وفي خط الدفاع فإنه يأتي: جيسلان كونان - عبد الاله العمري - ألفارو جونزاليس - سلطان الغنام

رابعا: وفي خط حراسة المرمى يتولى اللاعب: أوسبينا.

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تشكيل فريق الاتفاق ضد النصر

أولا: في خط الهجوم فإنه يأتي كل من اللاعب: محمد الكويكبي، فيتينيو، روبن كوايسون.

ثانيا: وفي خط الوسط يأتي كل من اللاعب: إبراهيم محنشي، بيرات أزديمير، نعيم السليتي.

ثالثا: وفي خط الدفاع يضم كل من: سعيد المولد، مارسيل تيسيران، سعد آل موسى، عبد الله خطيب.

رابعا: ويتولى حراسة المرمى كل من: باولو فيكتور.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي الممتاز 2023 القنوات الناقلة لها نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .