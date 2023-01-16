تردد القنوات الناقلة للأفلام الأجنبية 2023 على النايل سات HD ، ومع البدء رسميا في الدخول بالعام الجديد يحرص جميع المتابعين وهم بالملايين في مختلف انحاء دول العالم في البحث على قنوات جوجل الشهير وغيره من المحركات المتوفرة على الانترنت في سبيل الوصول إلى ترددات القنوات الناقلة للأفلام الاجنبية وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة حول هذا الموضوع ، وهذه المقالة يقوم الفريق في تجديدها بين الحين والآخر كون ان هذه القنوات تقوم في تحديث ترددها .

ونواصل معكم في شرح المقالة التي حرصنا فيها على وضع تردد القنوات الناقلة للأفلام الاجنبية 2023 بجودة HD حيث تقوم هذه القنوات على مدار الساعة وبشكل مجانٍ أي بدون تشفير في عرض الأفلام من الدراما المتنوعة بدون توقف وتحقق اعلى المشاهدات بسبب قوة جذبها للجمهور في الجلوس امام شاشاتها والاستمتاع مع الاهل والاحباب في مشاهدتها وعن الباقي فهو .

تردد القنوات الناقلة للأفلام الأجنبية 2023 على النايل سات HD

وفي السطور التي تلي ذلك ، يمكن لكم الآن من الوصول إلى تردد القنوات الناقلة للأفلام الأجنبية بكل سهولة وكل ما عليكم بعد الآن هو المتابعة الحرفية لها ونبدأ أولا مع قناة .

أولا: تردد قناة شاروخان الهندي

تردد النايل سات 10872 تردد نايل سات قياسي الدقة: 10872 المقر الرسمي مصر

ثانيا: تردد قناة هوليود موفيز

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 12562. ⅚. 27500. V

ثالثا: تردد قناة إم بي سي ماكس MBC MAX

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ :الجودة نايل سات 11470 -11560 عامودي 27500 4/3 HD

رابعا: تردد أم بي سي أكشن

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطا 11470 عمودي “V” 27500 5/6

خامسا: تردد قناة D movies

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الجودة: نايل سات 12521 27500 أفقي 8/7 SD

سادسا: تردد قناة ktv

اسم القناة التردد الاستقطاب معامل الترميز معدل التصحيح الجودة KTV 1 11054 V 27500 2/3 HD

سابعا: تردد قناة Imagine Movies

التردد معامل ترميز معامل تصحيح الخطأ 12360 – رأسي. 27500 3/4.

ضبط تردد القنوات الناقلة للأفلام الاجنبية

ولقد وضعنا لكم في اسفل المقالة خطوات ضبط تردد القنوات الناقلة للأفلام الاجنبية على النايل سات وهي على النحو التالي: أولًا وفي المرحلة الاولى يترتب عليكم الدخول على قائمة الإعدادات الخاصة بجهاز الرسيفر الخاص بك من الريموت.

ثانيًا : وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة يترتب عليكم بعدها الضغط على قائمة الترددات أو كلمة .transponder list، كما أنه يمكن الضغط على زر إضافة تردد جديد.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة من عملية ضبط التردد ، قم بإدخال التردد الخاص بالقناة التي تريد تنزيلها والضغط على كلمة بحث ، وأخيرًا بعد تنزيل القناة تقوم بالضغط على حفظ النتائج.