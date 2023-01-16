طالع كشف المسافرين الجديد للسفر غدًا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف جديد من اسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، يوم غد الثلاثاء 17 يناير 2023.

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، أن السفر يوم غد، والحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/2) هنـــــــــا، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/2) هنـــــــــــا.

ودعت المسافرين إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، وضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت الوزارة، بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما ودعت إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وأكدت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.