طريقة عمل البيتزا في المنزل بالفيديو، الكثير من ربات البيت يفضلن صناعة البيتزا في المنزل، حيث يعتبر الآلاف من الناس وجبة البيتزا من ألذ الوجبات التي يتناولها هؤلاء الناس، حيث تتنوع أصناف وأشكال البيتزا، حيث أن هناك بيتزا الإيطالية، وبيتزا بالخضار وبيتزا بالدجاج، وأنواع أخر منها، حيث سنضيف لكم في هذه المقالة، طريقة عمل البيتزا في المنزل بالفيديو.

طريقة عمل البيتزا في البيت منال العالم

طريقة عمل البيتزا في المنزل بالفيديو، ربات البيوت يتصفحن صفحة الشيف المشهورة في صناعة المأكولات منال العالم، حيث يستمعن وينظرن لطرق صناعة الوجبات والمأكولات التي تخرجها بطريقة شهرية وطعم لا يقاوم، وفي هذه المقالة سيضيف لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، " target="_blank">فيديو يشرح طريقة عمل البيتزا على طريقة منال العالم، خاصة بعد أن تصدر، طريقة عمل البيتزا في البيت منال العالم، محركات البحث في العديد من المناسبات.

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خطوات عمل البيتزا في المنزل

خطوات عمل البيتزا في المنزل، لا يخلو عيد ميلاد أو مناسبة منزلية من أقاص البيتزا، بكل الاحجام، وهو ما يدفع ربات البيوت للبحث عن كيفية صناعتها، وينشر لكم فريق العمل، طريقة عمل البيتزا في المنزل بالفيديو ومكتوبة أيضا، حيث عليكي إن صناعة العجينة كالآتس، يتم وضع الدقيق في خلاط ثم تضيفي الخميرة، والبيكنج باودر، والسكر، والحليب، وكذلك الملح، ثم أضيفي الزيت وبعد الزيت، أضيفي الماء، بعد ذلك ثبتي مضرب العجين وشغلي 4-5 دقيقة إلى أن تحصلي على عجينة ناعمة، وفي الخطوة الثانية لصناعة البيتزا في المنزل، عليك تشكيل العجينة على شكل كرة، ثم ضعيها في طبق واسع مدهون بالزيت، ثم بعد ذلك ادهني سطح العجينة بقليل من الزيت، وفي الخطوة الثالثة، أقدمي على تغليف العجينة بالنايلون، ثم اتركيها في مكان دافئ لتختمر ويزيد حجمها، ثم افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، إلى سماكة 4/1 سم، وذلك بواسطة قطاعة بسكويت مستديرة أو فنجان شاي قطعي العجينة إلى دوائر متساوية قدر ما تشائين، ثم أقدمي على ترتيب دوائر العجينة متباعدة في صينية قصيرة الحافة، بعد ذلك دعيها دعيها 10 دقائق ليكبر حجمها مرة ثانية، وعند الوصول إلى مرحلة الحشو، اجلبي مقلاة واسعة و سخني الزيت على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل، ثم قلبي إلى أن يلين قليلا فقط، بعد ذلك ابعدي عن النار، ثم اضيفي النقانق الملح، والفلفل، والبقدونس، والكزبرة، والطماطم الأوريجانو وجبن الكاسات، اتركيه جانبا، وفي الخطوة التالية، قومي بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180مْ، ثم امسحي قليلا من الكاتشاب على سطح دوائر البيتزا، وزعي عليها الحشو ثم جبن الموزاريللا، وبعد ذلك اخبزي البيتزا 10 – 12 دقيقة إلى أن تصبح ذهبية اللون و يتحمر الجبن، ثم قدميها مباشرة أو دافئة، وبذلك نكون قد نشرنا لكم، طريقة عمل البيتزا في المنزل بالفيديو.

طريقة عمل البيتزا في البيت سريعة

طريقة عمل البيتزا في البيت سريعة، وفي الخطوات أعلى المقالة، نكون قد رنشرنا لكم، طريقة عمل البيتزا السريعة، بعد أن وجدنا تساؤلات عدة من قبل الناس لاسيما ربات البيوت حول، كيف تصنع البيتزا بطريقه سهلة، لذا قررنا نشر المقالة التي حملت عنوان، طريقة عمل البيتزا في المنزل بالفيديو.