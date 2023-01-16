الاحتلال يعتقل أحد كوادر الجهاد في نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين محافظات الضفة المحتلة، واعتقلت عددًا من المواطنين خلال حملة مداهمة وتفتيش لمنازلهم، واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

واعتقلت قوات الاحتلال المحرر حمزة حسن قطناني (27 عاماً)، من مخيم عسكر قضاء نابلس، عقب مداهمة منزل عائلته في المخيم، وتفتيشه والعبث بمحتوياته قبل اعتقاله.

والمحرر قطناني من كوادر حركة الجهاد الإسلامي، وأمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن عامين، وأفرجت عنه في 13 مايو 2019م، بعد أن اعتقلته في 25-5-2017م، وأبقت عليه موقوفاً مدة 17 شهراً، قبل أن يصدر بحقه حكماً نهائياً مدته 25 شهراً.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل حملة الاعتقالات والمداهمات في بلدات وقرى الضفة المحتلة، وتستهدف كوادر حركة الجهاد الإسلامي وأبناء شعبنا الصامد في ظل تصاعد عمليات المقاومة.