وفد من الجهاد تزور المحرر الأقرع لتهنئته بحريته من سجون السلطة بنابلس

هنأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة المحتلة، المحرر المجاهد جهاد صلاح الأقرع من مخيم عسكر الجديد، بمناسبة الإفراج عنه من سجون السلطة بعد اعتقال دام 10 أيام لدى جهاز المخابرات بنابلس.

وزار وفد قيادي عائلة الأقرع المجاهدة في مخيم عسكر الجديد قضاء نابلس، للاطمئنان على نجلهم المحرر جهاد وتهنئته بالسلامة، بعد تعرضه لمحنة الاعتقال السياسي لدى مخابرات السلطة.

وخلال كلمة له، هنأ القيادي المحرر ماهر الأخرس، المحرر جهاد بحريته عقب تعرضه لممارسات وحشية خلال الاعتقال وجلسات التحقيق والتعذيب معه، مشيداً بعائلة الأقرع التي قدمت التضحيات على طريق حرية شعبنا حيث يقبع نجلهم عز الدين في سجون الاحتلال.

وأكد القيادي الأخرس أن السلطة تواصل ممارساتها القمعية للمقاومين، معتبراً أن هذه السياسة مرفوضة وخارجة عن الصف الوطني ولا تخدم سوى الاحتلال، مطالباً بضرورة التوقف عن هذه الممارسات، وإلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال، وأن نكون موحدين في مواجهة العدو.

والمحرر الأقرع هو أسير محرر أمضى ما يقارب 3 سنوات في سجون الاحتلال، وتم الإفراج عنه قبل أقل من شهر، وهو شقيق الأسير المجاهد عز الدين الذي اعتقلته قوات الاحتلال في حزيران 2022م.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت المحرر جهاد صلاح الدين الأقرع (25 عامًا)، في 2 يناير الجاري، وتعرض خلال اعتقاله لأبشع الممارسات وأساليب التعذيب والشبح والضرب بحقه، قبل أن تفرج عنه بتاريخ 12-1-2023م.