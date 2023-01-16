في أول تصريح لرئيس الأركان الجديد..هاليفي: ايران ولبنان وغزة والضفة ابرز التهديدات حولنا

قال رئيس هيئة الأركان الجديد الجنرال هرتسي هاليفي عقب تنصيبه مباشرةً اليوم الاثنين 16/1/2022 ، ان العديد من التهديدات المختلفة لا تزال تتطور حول "اسرائيل" ، مشيراً على دع عدونا يعرف - نحن على استعداد لعمل أكثر مما نقول"

وقال هاليفي في أول تصريح له بعد تولية منصب رئي الاركان ان التهديدات حول "اسرائيل" ابتداء من معضلة إيران التي تتحمل "إسرائيل" مسؤولية حاسمة في تقييم حلها، وصولا لمعضلة الحدود الشمالية، ومعضلة قطاع غزة، والتحديات في الضفة الغربية.

وقال يوسي يهوشع مراسل صحيفة يديعوت الإسرائيلية ان هرتسي هاليفي لديه ثلاث مهام عملياتية رئيسية - إعداد الجيش للحرب القادمة، والساحة النووية الإيرانية، والفلسطينية، لكن فوقهم يحوم تحد جديد وغير عادي، هو منع الجيش من التفكك تحت الضغوط السياسية العديدة

ومن جانبه قال رئيس الاركان السابق كوخافي سيكون هناك قائد واحد لـ"فرقة للضفة الغربية".

ويشار الى ان قيادة جيش الاحتلال نصبت اليوم هاليفي رئيساً لأركان جيش الاحتلال خلفاً لكوخافي بحضور نتنياهو رئيس الوزراء .