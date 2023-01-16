بعد زيادة الشكاوي من صعوبة المنهاج.. خطوة كشفت عنها تعليم غزة لمعالجة المشكلة ؟

كشف د. محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي في وزارة التربية والتعليم عن وجود عملية تطوير شاملة في المناهج ستحدث خلال الفترة القادمة بالتوافق بين غزة والضفة، مشيراً لتوفير تمويل جيد من أجل تعديل وتطوير المنهاج بصفة عامة وهناك خطوات تتم على أرض الواقع لتعديله.

واعتبر خلال تصريحات لصوت الاقصى ان أي عملية تعديل او تطوير في المنهاج الفلسطيني تحتاج لثلاثة اعتبارات وهي أن يكون المنهاج مكتوباً ويمثل الكتب المدرسية ومطبقاً من خلال الممارسة التعليمية للمعلمين ومكتسباً أي ما يتحصل عليه الطالب في نهاية العملية التعليمية.

وأوضح ان أي تدخل في المنهاج الفلسطيني يجب أن يخضع للتوافق بين وزارتي التعليم بغزة ورام الله ، موضحاً ان غزة لا نستطيع الذهاب باتجاه خطوة أحادية الجانب في موضوع تعديل المناهج ولدينا ملاحظات وننقلها باستمرار بعض منها يؤخذ بها ويتم التعديل عليها".

وأشار الى زيادة شكاوي أولياء الأمور في قطاع غزة من صعوبة كبيرة في المنهاج خلال عملية مراجعة الدروس مع أبنائهم، فيما يشتكي الطلبة أنفسهم نفس الصعوبة مما انعكس عليهم سلبا بمستوى التحصيل.

وأشار الى وجود ضعف تراكمي في المنهاج، مبيناً أنه ليس مطلوباً من وزارة التعليم أن تهبط لمستوى المناهج في مقابلة الطلبة ضعاف التحصيل، بينما هناك طلبة متوسطين ومرتفعين المستوى التعليمي.