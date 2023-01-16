تشكيل الزمالك وبيراميدز المتوقع في الكأس اليوم، يزيد البحث عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2023، لأن المباراة ستكون تنافسية بين الفريقين المتنافسين على العديد من البطولات المحلية في جمهورية مصر العربية، حيث تقرر إقامة المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الاثنين الموافق 16 يناير 2023، على استاد القاهرة الدولي، كما يبحث جمهور كرة القدم المصرية عن، التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وبيراميدز في الكأس اليوم، تزايد البحث عن تشكيلة الزمالك وبيراميدز المتوقعة اليوم في نصف نهائي كأس مصر، يدفع فريق العمل لنشر تفاصيل كاملة عن هذه المباراة المهمة، من ضمنها، تشكيل الزمالك وبيراميدز المتوقع في الكأس اليوم.

معلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم

ليس فقط، تشكيل الزمالك وبيراميدز المتوقع في الكأس اليوم، ما يشغل بال أنصار نادي الزمالك وبيراميدز، حيث يهتم جمهور الفريقان في البحث عن تفاصيل دقيقة عن المباراة التي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، حيث إن من ضمن التفاصيل التي يبحث عنها هو، معلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم، لذا قرر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر اسم معلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم، وهو المعلق الشهير مؤمن حسن.

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مباراة اليوم 🏹



⚽️ الزمالك 🆚 بيراميدز

🏆 كأس مصر - الدور قبل النهائي

🗓️ 16 يناير 2023

🕓 6:00 مساءً

🏟️ ستاد القاهرة الدولي #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/0IArVf23bd — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 15, 2023

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز نصف نهائي كأس مصر

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موعد مباراه الزمالك وبيراميدز في الكاس

موعد مباراه الزمالك وبيراميدز في الكاس، الملايين من الشعب المصري العاشق لكرة القدم، يبحث عن تشكيلة الزمالك وبيراميدز المتوقع في الكأس اليوم، وهو ما ارفقناه في بداية تحريرنا لهذه المقالة، حيث سنخصص هذه الفقرة للحديث عن، توقيت مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، إذ من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة مساء اليوم الاثنين 16-1-2023.

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حكم مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

حكم مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم، حيث ترتفع وتيرة البحث عن تفاصيل مباراة نصف نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك حامل اللقب، الذي سيدخل المباراة بحماسة دفعاً عن لقبه ومحاولا الفوز به للمرة الثانية تواليا، حيث سيشغل الحكم محمود البنا كحكم رئيسي للمباراة وهو ما يسمى بحكم الساحة، بينما سيكةن مساعداه، الحكم محمود أبو الرحال والحكم هاني خيري، أما الحكم الرابع للمباراة، فهو محمد يوسف فياض، بينما سيقود حكم الفيديو محمد سلامة، وخالد حسين سيكون دوره مساعدا لحكم الفيديو.

اختيارات مديرنا الفني جايمي باتشيكو لمواجهة الزمالك بنصف نهائي الكأس 👇📄#بيراميدز | #بيراميدز_الزمالك pic.twitter.com/Indwa5DWU8 — Pyramids FC (@pyramidsfc) January 15, 2023

تشكيلة الزمالك ضد بيراميدز اليوم

تشكيلة الزمالك ضد بيراميدز اليوم، حيث قرر المدير الفني لنادي الزمالك استدعاء القائمة التي ستواجه بيراميدز في نصف نهائي كأس الملك، حيث اقتصرت القائمة على حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، وفي خط الدفاع: عمر جابر، محمد عبد الغني، مصطفى الزناري، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، محمد عبد الشافي، بينما يقود خط الوسط: محمد أشرف “روقا”، عمرو السيسي، نبيل عماد دونجا، إمام عاشور، سيد عبد الله "نيمار"، سيف جعفر، شيكابالا، أحمد مصطفى "زيزو"، مصطفى شلبي، وفي خط الهجوم: سامسون أكينولا، سيف الدين الجزيري، يوسف أسامة نبيه، حيث إن المتأهل سيقابل المتأهل من فريقي الأهلي وسموحة، تشكيل الزمالك وبيراميدز المتوقع في الكأس اليوم.