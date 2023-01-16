الاحتلال يُمعن في جريمته بحق الأسير موسى صوفان  

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين 16/1/2023، أن إدارة السجون تمعن بانتهاك الأسرى المرضى طبياً، وتستهدفهم بشكل واضح وصريح وذلك بتجاهل أوضاعهم الصحية والطبية والمماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأمراض داخل أجسادهم .

وأفاد محامي الهيئة كريم عجوة أن الاسير موسى صوفان والمحكوم بالسجن المؤبد "مدى الحياة" والذي يقبع في سجن عسقلان يعد من أبرز الحالات المرضية حيث يعاني من مشاكل صحية عديدة، وتوجد مماطلة واهمال طبي من قبل عيادة السجن، ولا يوجد أي اهتمام بوضعه الصحي، إضافةً انه يعاني من آلام في جميع انجاء جسمه والمسكنات التي يتم اعطاؤه إياها هي بكميات غير طبيعة وعلى الرغم من كثرتها الا انها دون جدوى .

وقال عجوة:"إن ما يحصل من مماطلة واستهتار من قبل عيادة السجن وتأخير في تقديم العلاج يؤدي الى تفاقم وضعه الصحي. "

وتابع وفقا لحديث الاسير صوفان قال انه كان قد تم إبلاغه من عيادة السجن بأنه محدد له دور عند اخصائي في مستشفى "تل هشومير" دون تحديد الموعد، هذا السياق الى انه من غير المتوقع ان تكون هناك استفادة حتى لو تم نقله للمستشفى عند الاخصائي لأنه عندما ينقل الى المستشفى يجب ان يكون قد انهى الحصول على الدواء الذي كان قد قرره له الاخصائيين، وبسبب عدم العمل حسب توصيات الأطباء الاخصائيين من قبل عيادة السجن وذلك من خلال عدم توفير الدواء الملائم بالكميات المناسبة فانه يصبح الذهاب عند الاخصائي دون جدوى كونه سيقول له انه يجب ان ينهي الدواء الذي كان قد قرره له.

وفي سياق اخر قال عجوة أن زنازين سجن عسقلان تتعرض يوميا للتفتيشات من قبل الوحدات الخاصة التابعة لمصلحة السجون، وأضاف ان التفتيشات التي تتم هي عبارة عن تفتيشات استفزازية يتم من خلالها العبث بمحتويات الغرفة والحاق الضرر بها.