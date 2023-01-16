الاحتلال ينصب "هاليفي" رئيساً جديداً لأركان جيش الاحتلال ...فمن هو ؟

انهت قيادة جيش الاحتلال مراسم تنصيب رئيس الأركان الجديد الجنرال هرتسي هاليفي خلفاً لرئيس الأركان المنتهية ولايته الجنرال أفيف كوخافي ، بحضور وزير الحرب يوآاف غالنت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، ووزير الامن القومي بن غفير .

ويأتي تنصيب هاليفي ، بعد أقل من شهر من استلام حكومة نتنياهو الحكم.

من هو هاليفي الذي تولي منصب رئيس الأركان الجديد:

هرتسي هليفي: (ولد 1967) يحمل رتبة لواء واليوم سيرقى لرتبة ميجر جنرال في الجيش " الاحتلال الإسرائيلي" وشغل العديد من المناصب في الجيش ومنها:

-رئيس الاستخبارات العسكرية (آمان) منذ سبتمبر 2014. في وقت سابق شغل منصب قائد الكلية الدولية للقيادة والأركان، وقائد فرقة الجليل العسكرية،، قائد سييرت ماتكال وقائدا للواء المظليين.

-شارك في العديد من العمليات وخاصة حرب ٢٠٠٨- ٢٠٠٩ وكان قائدا في حينها للواء المظليين الذي تركزت عملياته في اقتحام بيت حانون وبيت لاهيا والوصول لمناطق اطلاق الصواريخ كما يزعم العدو.

كما شارك في عملية اختطاف مصطفى الديراني من جنوب لبنان عن طريق عملية انزال جوي لوحدة خاصة.

قاد وحدة الاركان الخاصة لجيش الاحتلال (سيرت متكال) من الفترة ما بين الاعوام ٢٠٠٠_ ٢٠٠٤.