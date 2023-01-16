أسعار الذهب في الأردن الاثنين 16 يناير 2023، سجلت " target="_blank">أسعار الذهب في الأردن اليوم، ارتفاعاً كبيراً خلال تداولات اليوم، وصال إلى نحو 2.5 %، متأثراً بالارتفاع العالمي على أسعار المعدن الأصفر، بعدما ارتفع بشكل جنوني خلال تعاملات اليوم الاثنين، وعلى الرغم من ركود أسواق الذهب الأردنية، وانخفاض الطلب على الملاذ الآمن، إلا أن الكثير من الأردنيين لا يمر يومهم دون البحث عن، أسعار الذهب في الأردن الاثنين 16 يناير 2023، لغاية الشراء أو البيع أو حتى الاطلاع فقط.

سعر جرام الذهب في الأردن الاثنين

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سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

أسعار الذهب في الأردن الاثنين 16 يناير 2023، في العادة يزيد الطلب من الأردنيين على شراء الذهب عيار 21، فهو الأكثر تداولا في الأسواق، حيث قفز سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن ووصل إلى 38.35 دينار، وهو ما يعادل 54.07 دولار أمريكي، وفي المقابل فقد صعد سعر غرام الذهب في الأردن عيار 24 اليوم ليبغ مستوى 43.83 دينار خلال تعاملات فجر اليوم، لكن الأردنيين غالبا ما يتوجهون للسؤال عن، سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

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