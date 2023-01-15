سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 16-1-2023 ، واظهر محرك جوجل الشهير وجود عمليات بحث واسعة في الساعات الأولى من هذا الصباح حيث يريد المواطنين والتجار في معرفة أسعار الدولار في البنوك ونتيجة لهذا الامر قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها سوف تتعرفون على ما هو جديد ونحن نقوم يوميا في تكرار هذه السطوسر .

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 16-1-2023

ونطلعكم في هذه السطور التفاصيل الكاملة التي نشرح فيها كامل المعلومات الجديدة عن سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر الجديد وهي على النحو التالي: أولا: وعند مستوى 29.56 للشراء، 29.64 للبيع. جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري.

ثانيا: ونواصل معكم ، وعند مستوى 29.61 للشراء، 29.65 للبيع جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ثالثا: عند مستوى 29.55 للشراء، 29.65 للبيع جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي.

رابعا: وعند مستوى 29.55 للشراء، 29.65 للبيع فقد جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB.

خامسا : عند مستوى 29.55 للشراء، 29.65 للبيع فقد جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد.

سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر اليوم

أسعار العملات اليوم في مصر

أولا: وعند مستوى 29.5 للشراء، 29.55 للبيع ، فقد جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر.

ثانيا: وعند مستوى 29.55 للشراء، 29.65 للبيع فقد جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك HSBC.

ثالثا: وعند مستوى 29.55 للشراء، 29.65 للبيع فقد جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية.

رابعا: وعند مستوى 29.51 للشراء، 29.61 للبيع فقد جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك CIB.

خامسا: وعند مستوى 29.5 للشراء، 29.55 للبيع فقد جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري.

سادسا: وعند مستوى 30.3 للشراء، 30.4 للبيع فقد سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان.

سابعا: وعند مستوى 29.55 للشراء، 29.65 للبيع فقد سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس.

ثامنا: وعند مستوى 27.6 للشراء، 27.7 للبيع فقد سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مصر.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم

ولقد سجل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 377,143 شراء 376,571

عيار 22 بيع 345,714 شراء 345,190

عيار 21 بيع 330,000 شراء 329,500

عيار 18 بيع 282,857 شراء 282,429

عيار 14 بيع 220,000 شراء 219,667

عيار 12 بيع 188,571 شراء 188,286

الاونصة بيع 11,729,143 شراء 11,711,371

الجنيه الذهب بيع 2,640,000 شراء 2,636,000

الكيلو بيع 377,142,857 شراء 376,571,429

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 16-1-2023 ، نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .