سعر الدولار مقابل الليرة في لبنان اليوم الاثنين 16-1-2023

سعر صرف الدولار مقابل الليرة في لبنان اليوم الاثنين 16-1-2023 في السوق السوداء ، ويحرص فريق فلسطين اليوم الاخباري يوميا في وضع التفاصيل الجديدة التي تتحدث عن أسعار الدولار في لبنان خلال التعاملات بالأسواق وفي ساعات مساء أمس فقد سجل عند مستوى ما بين 48200 و48400 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بينما سجل في ساعات الصباح عند مستوى 48500 و48600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وهذا الامر قد اغضب البعض في ظل استمرار نزول العملة الوطنية والان مع التسعيرة الجديدة فهي على النحو التالي :

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الاثنين 16-1-2023

ونقدم بين ايديكم التفاصيل الجديدة حول سعر الصرف حيث وصل مستوى 48.600 ليرة للشراء، و 48.300 ليرة للبيع مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء ، وفيما يلي التكملة .

سعر صرف الدولار اليوم في صيرفة

وعند مستوى 38.000 ليرة لبنانية للدولار الواحد قد جاء سعر الدولار في صيرفة أمام الليرة اللبنانية .

سعر صرف الدولار اليوم في مصرف لبنان

وعند 8000 ليرة للدولار ، قد أعلن المصرف اللبناني المركزي عبر بيان له عن وصول سعر الصرف لدولار من السحب من الودائع .

سعر الدولار بالسوق السوداء في لبنان

سعر ليرة الذهب في لبنان اليوم

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية على النحو التالي :

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 93,110 ليرة $61.79

سعر الذهب عيار 22 85,352 ليرة $56.64

اسعار الذهب عيار 21 81,473 ليرة $54.07

اسعار الذهب عيار 18 69,834 ليرة $46.34

سعر الذهب عيار 14 54,315 ليرة $36.04

سعر الذهب عيار 12 46,555 ليرة $30.89

اسعار أوقية الذهب 2,895,729 ليرة $1,922

اسعار جنيه الذهب 651,788 ليرة $432.52

اسعار كيلو الذهب 93,110,259 ليرة $61,788

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 يناير 93,110 81,473 69,834 54,315 46,555

13 يناير 93,847 82,118 70,386 54,744 46,923

12 يناير 92,986 81,365 69,741 54,242 46,493

11 يناير 91,946 80,455 68,961 53,636 45,973

10 يناير 92,022 80,521 69,017 53,680 46,011

9 يناير 91,579 80,133 68,685 53,421 45,789

8 يناير 90,976 79,606 68,233 53,069 45,488

7 يناير 90,976 79,606 68,233 53,069 45,488

6 يناير 91,024 79,648 68,269 53,098 45,512

5 يناير 89,827 78,601 67,372 52,400 44,914

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها حول سعر صرف الدولار مقابل الليرة في لبنان اليوم الاثنين 16-1-2023 في السوق السوداء نتمنى ان يكون قد نالت اعجابكم .