الكلاسيكو الاسباني 2023.. بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة الآن HD

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الاحد 1-يناير-2023 في نهائي كأس السوبر الاسباني، حيث تنطلق الآن هذه المواجهة النارية على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وتتولى قناة SSC الرياضية إذاعة مباراة الكلاسيكو الاسباني، ويعلق عليها المعلق الرياضي فهد العتيبي، كما ويديرها الحكم الدولي ريكاردو دي بورجوس بينجوتكسيا.

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة اليوم

وفي خط الهجوم يضم كل من: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فالفيردي

وفي خط الوسط يضم كل من: توني كروس، كامافينجا، مودريتش

ويتمركز في الدفاع: ميندي، روديجر، ميليتاو، كارفخال

ويتولى حراسة المرمى: تيبو كورتوا

تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد اليوم

أولا: وفي خط الهجوم يضم: بيدري، ديمبلي، ليفاندوفسكي.

ثانيا: وفي خط الدفاع يضم: أرواخو، كوندي، كريستنسن، بالدي.

ثالثا: وفي خط الوسط يضم: بوسكيتس، دي يونج، جافي.

رابعا: وفي حراسة المرمى يضم: شتيجن.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة الآن