اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين غرب جنين

اندلعت مساء اليوم الإثنين، اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال غرب مخيم جنين في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية، أن اشتباكات مسلحة وقعت في بلدة يعبد جنوب غرب جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة.

وبينت المصادر أن آلية عسكرية "إسرائيلية" قد تعطلت اثر الاشتباكات التي دارت في البلدة.

ويعتبر مخيم جنين، من أخطر وأصعب المناطق والمدن الفلسطينية في الضفة الفلسطينية المحتلة لقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بسبب الكثافة النارية وحجم المقاومة التي يتلقها الاحتلال وجنوده خلال اقتحامها للمخيم والمدينة، وفقاً تصريحات كثيرة أدلي بها قادة وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي لوسائل الإعلام "الإسرائيلية".

يذكر أن مخيم جنين تتشكل به كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والتي تعد أحد أقوى كتائب المقاومة المنتشرة في الضفة الفلسطينية.