لابورتا معلقا على الكلاسيكو: لدينا الروح المعنوية للفوز

علق رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، على مباراة الكلاسيكو نهائي بطولة كأس نهائي السوبر الاسباني2023، قبل ساعات من إقامتها.

وأكد لابورتا في تصريحات متلفزة، على جاهزية فريقه لتحقيق الانتصار، خلال مواجهة ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، بنهائي كأس السوبر الإسباني، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، مشدداً على أن الفريق لديه الروح المعنوية للفوز.

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وسيحضر لابورتا نهائي السوبر الإسباني، من المقصورة الرئيسية لاستاد الملك فهد.

وصعد برشلونة النهائي كأس السوبر الاسباني بعدما تخطى ريال بيتيس بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل في المباراة 2-2، فيما تأهل ريال مدريد للمباراة النهائية في كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على فالنسيا 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل في المباراة 1-1.

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