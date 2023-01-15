بث مباشر برشلونة وريال مدريد السوبر الاسباني، ساعات قليلة تفصل عشاق أقوى فريقين في العالم من ناحية الشعبية والالقاب في نهائي ناري يقام عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب استاد فهد الدولي في السعودية، بنهائي بطولة كأس السوبر الاسباني التي أقيمت مبارياته على أرضية ملاعب المملكة العربية السعودية 2023.

بث مباشر برشلونة وريال مدريد السوبر الاسباني

وكون مباراة برشلونة وريال مدريد من أكثر المباريات متابعة ومشاهدة حول العالم، ستكون مباراة برشلونة وريال مدريد، الحدث العالمي الذي يحتل المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي كذلك، لهذا سنحرص في مقالنا هذا ان نعرض لكم متابعين الكرام رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في السوبر الاسباني 2023.

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ويدخل برشلونة مباراته في كلاسيكو الأرض كما يطلق عليه أمام ريال مدريد، وعينه على الفوز وتحقيق وما يؤكد ذلك هو التشيكل الذي سيدخل فيه فريق برشلونة الاسباني أمام ريال مدريد وصيف الدوري الاسباني الممتاز 2023.

فقد جاء في حراسة المرمي كالعادة: تير شتيجن.

وفي خط الدفاع كل من اللاعب : رونالد أراجو ، جول كوندي ، جوردي ألبا ، أليخاندرو بالدي، فيما حل في خط الوسط كل من : بيدري ، خافي ، فرينكي دي يونغ (سيرجيو بوسكيتس).

وأخيرا: خط الهجوم كل من اللاعب .روبرت ليفاندوفسكي ، عثمان ديمبيلي ، أنسو فاتي

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فيما سيدخل ريال مدريد أمام متصدر الدوري الاسباني الممتاز 2023، برشلونة بتشكيل في حراسة المرمي : تيبو كورتوا.

أما خط الدفاع، أنطونيو رودريجو ، ناتشو ، إيدر ميليتاو ، داني كارفاخال

وخط الوسط: توني كروس أو (كامافينجا) ، لوكا مودريتش ، فالفيردي

ومركز الهجوم: كريم بنزيما ، فينيسيوس جونيور ، ماركو أسينسيو .

ولمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الاسباني 2023 هنـــــــــا

🎼 أشوفك كل يوم وأروح 💙❤️

😍 وأقول نظرة ترد الروح 😎 pic.twitter.com/Ex9BnBncns — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 15, 2023

بث مباشر برشلونة وريال مدريد

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ومباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الاسباني 2023، قناة ssc السعودية يتعليق الرائع الغائب الحاضر بصوته فهد العتيبي، وفي مقالنا الذي خصصنه لكم للحديث عن رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة السوبر الاسباني الان سنضع لكم تردد قناة ssc1 السعودية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد نهائي السوبر الاسباني2023م.

تردد: 12418

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي

مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر