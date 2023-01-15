طقس فلسطين.. سقوط الأمطار على مختلف المناطق

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأحد 15 يناير 2023: إن الجو يكون غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد في نشرة عبر موقعها الالكتروني، أن هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.