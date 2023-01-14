المقاومون يستهدفون حواجز عسكرية في جنين والخليل ومركبات المستوطنين بنابلس

أطلق مقاومون اليوم السبت 14/1/2023، النار باتجاه حواجز عسكرية لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" في كل من مدينتي جنين والخليل، فيما جرى استهداف مركبات المستوطنين في نابلس بالضفة المحتلة.

وارتفعت وتيرة أعمال المقاومة في الضفة الغربية، مسجلةً أكثر من 10 أعمال مقاومة، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها عملية إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة وعمليتي تصدي للمستوطنين، واندلاع 7 نقاط مواجهة.

وذكرت مصادر محلية في جنين، أن المقاومين أطلقوا قنبلة محلية الصنع "كوع متفجر" صوب حاجز الجلمة شمال شرق جنين، وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز، وانتشرت بشكل مكثف في المكان.

وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في أعقاب عملية إلقاء القنبلة، فيما تمكن مقاومون من إطلاق النار باتجاه قوة لجيش الاحتلال بالقرب من حاجز الجلمة واستهدفوا كذلك الحاجز بوابل كثيف من الرصاص، وانسحب المنفذون بسلام من المكان.

وفي الخليل، جنوبي الضفة الغربية، أطلق مقاومون النار صوب برج عسكري لجيش الاحتلال قرب مدخل بيت أمر شمال الخليل.

كما تضررت عدة مركبات للمستوطنين جرّاء رشقها بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن الشبان الثائر في بلدة حوارة استهدف عددا من مركبات المستوطنين على الشوارع الاستيطانية وشارع حوارة الرئيسي، ما أدى لتضرر عدد منها.