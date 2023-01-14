بالفيديو والصور استشهاد عز الدين حمامرة وأمجد خليلية باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب جبع بجنين

استشهد، فجر اليوم السبت 14-1-2023، شابان عقب اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب بلدة جبع جنوب جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشابين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب بلدة جبع جنوب جنين.

وبدورها زفت سرايا القدس- كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الشهيدين البطلين عبر مكبرات مساجد البلدة.

وقالت سرايا القدس-مجموعات جبع:" بعون الله وقوته تتمكن من استهداف قوات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر خلال اقتحامها للبلدة".

ووقت اشتباكات مسلحة بين قوات صهيونية خاصة تسللت إلى بلدة جبع ومقاومين من مجموعات جبع التابعة لكتيبة جنين.

وباستشهاد الشهيدين خليلية وحمامرة يرتفع عدد شهداء مدينة جنين إلى 7 شهداء منذ بداية العام الحالي 2023.

جدير ذكره أنه باستشهاد الشهيدين حمامرة وخليلية والشاب يزن الجعبري يرتفع عدد الشهداء في الضفة المحتلة إلى 12 شهيداً منذ بداية العام الحالي، و3 شهداء خلال أقل من 24 ساعة.











