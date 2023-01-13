بالصور 70 ألف مُصلٍ يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

أدى 70 ألف مُصل، ظهر اليوم الجمعة، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وأفادت مصادر محلية، بأن نحو 70 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، حيث احتشدوا لأداء الصلاة فيه منذ ساعات الفجر الأولى والليلة الماضية.

وبالرغم من معيقات الاحتلال التي وضعها في وجه المصلين وحالة البرد الشديد إلا أنه أدت أعداد كبيرة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وكانت صدرت العديد من الدعوات من قبل هيئات مقدسية، أمس، للرباط والصلاة في المسجد الأقصى المبارك لإفشال مخططات الاحتلال بالتقسيم الزماني والمكاني له.

















