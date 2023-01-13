بالفيديو اللحظات الأولى بعد نجاح فصل التوأم العراقي عمر وعلي

اختلطت مشاعر الفرح والحزن في آن واحد وتساقطت قطرات الدموع من والد التوأم السيامي العراقي، عمر وعلي، بعد نجاح العملية الجراحية المعقدة التي أجريت، الخميس، لفصلهما بعد أن استمرت 11 ساعة.

ونقلت وسائل إعلام عرقية ونشطاء بعض الفيديوهات، التي أظهرت الفرحة على وجه أفراد عائلتهما، وسجود والدهما باكياً مردداً "الحمد لله لك يا رب"، فور خروج التوأم من غرفة العمليات في سريرين منفصلين.

وكانت قد أجريت عملية فصل التوأم في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في العاصمة السعودية، الرياض،

جدير ذكره أن العملية قادها الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمشاركة 27 من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر التمريضية والفنية، في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني.