الآلاف ينزلون للشوارع في البيرو

خرج آلاف المواطنين في البيرو إلى شوارع العاصمة ليما، في احتجاجات مناهضة للحكومة، ومطالبة بعزل الرئيسة دينا بولوارتي مستمر منذ أسابيع.

وكانت شهدت الأسابيع القليلة الماضية اشتباكات دامية بين قوات الأمن والمحتجين، على إثر الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيو، ما تسبب في مقتل 42 شخصا على الأقل.

وخلال المظاهرات، أمس الخميس، هتف المتظاهرون قائلين: "دينا اسيسينا"! (دينا قاتلة)، بالإضافة لشعارات تحمل الحكومة الحالية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.

ويُشار إلى أنه تعد الاحتجاجات أمس الأولى في العام الجديد، وقد نظمتها نقابات عمالية وجماعات يسارية، لكنها مرت بسلام، دون سقوط ضحايا، كما حدث في أوائل ديسمبر/ كانون الأول.

وقد أفلحت الاحتجاجات بالأمس بإسقاط أول عضو بالحكومة، حيث استقال وزير العمل إدواردو جارسيا، معترفا بحاجة الحكومة للاعتذار عن سقوط قتلى، مشددا على أن هناك "أخطاء قد ارتكبت ويجب تصحيحها.

من جانبه، رد رئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا الذي أوضح أن الرئيسة بولوارتي لن تستقيل، قائلاً "ليس لأنها لا تريد ذلك"، بل لأن هذا ما تقتضيه ما سماه "المتطلبات الدستورية اللازمة".