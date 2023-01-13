مقتل 14 جندياً بمالي في معارك مع "تنظيم القاعدة"

قُتل 14 جنديًا ماليًا وأصيب 11 آخرون، أمس الخميس، خلال اشتباكات مع مقاتلين من تنظيم "القاعدة" بوسط البلاد، بحسب الجيش المالي.

ويُشار إلى أن حصيلة سابقة سجّلت مقتل 12 جنديًا على الأقلّ خلال الاشتباكات التي دارت بين إقليمي موبتي وسيغو بعد هجمات عدّة استخدمت فيها قنابل يدويّة الصنع واستهدفت الجيش.

وقال الجيش المالي في بيان له :"إنه قام بتحييد "31 ممن وصفهم بالإرهابيين".

من ناحيتها، أعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم "القاعدة" مسؤوليّتها عن "كمين مزدوج استهدفت فيه جنودًا ماليّين ومرتزقة من مجموعة فاغنر في منطقة موبتي"،.

ونُفّذ الهجوم الأوّل "بلغم" على الطريق بين تينينكو وماسينا، وقد قُتل وجرح خلاله "عدد غير محدّد من الجنود الماليّين ومرتزقة فاغنر".

وأعقبه الهجوم الأول هجوم ثانٍ "بثلاث عبوات ناسفة" بين كومارا وماسينا قُتل فيه "خمسة من مرتزقة فاغنر وسبعة جنود ماليّين" وجُرح عشرات آخرون، بحسب جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين".".

جدير بالذكر أنه تتواصل الأزمتان السياسية والأمنية في مالي منذ العام 2012، حين بدأت حركات تمرد انفصالية، بموازاة أعمال عنف شنتها جماعات "متطرفة" بالشمال وامتدّت إلى جارتيها النيجر وبوركينا فاسو.