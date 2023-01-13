مصرع شابين وإصابة ثلاثة آخرين بحادث طرق بالداخل المحتل

لقي شابان يبلغان من العمر 18 عاما مصرعهما، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة، فجر اليوم الجمعة، بحادث طرق مروع وقع بين سيارتين على شارع رقم (9779) بمحاذاة القرية التعاونية "بيت هيلل" القريب من مدينة "كريات شمونة" بالداخل المحتل، شمالي فلسطين.

وأفاد الناطق بلسان ما يسمى بـ"نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى، الساعة 01:19: بلاغا عن حادث طرق مروع وقع بين سيارتين على شارع 9779 بمحاذاة بيت هيلل بالداخل المحتل. وأقر مسعفون وفاة شابين، يبلغان 18 عاما، وقدموا العلاجات الأولية لثلاثة مصابين، شاب يبلغ من العمر 18 عاما في حالة خطيرة وشاب وشابة في العشرينيات من العمر في حالة متوسطة، وجرى نقلهم إلى المستشفى".

وبدورها، فتحت شرطة الاحتلال الصهيوني ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

جدير ذكره أنه لقي 112 مواطناً عربياً من الداخل المحتل مصرعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصرعهم، و99 ضحية في العام 2020، بينما 110 ضحايا في العام 2019.