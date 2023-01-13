ضارباً موعداً مع الريال.. "برشلــــونة" يتخطى "بيتيس" برباعية

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزاً كبيراً على ريال بيتيس بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، الليلة الماضية، على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، وضارباً موعداً مع غريمه ريال مدريد في موقعة "الكلاسيكو".

جاء ذلك بعد أن تصدى حارس مرمى برشلونة الألماني مارك-أندريه تير شتيغن لركلتين ترجيحيتين وقاد فريقه إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

ويدين برشلونة بتأهله إلى تير شتيغن الذي تعملق بين الخشبات الثلاث ووقف سداً منيعاً أمام هجمات بيتيس خلال المباراة، قبل أن يتصدى لركلتي خوانمي خيمينيس والبرتغالي وليام كارفاليو خلال سيناريو ركلات الترجيح.

وسجل أهداف برشلونة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (40) والبديل الشاب أنسو فاتي (93)، ولبيتيس الذي عادل مرتين صانع العابه الفرنسي نبيل فقير (77) وبديله لورنتسو مورون (101).

ووصل ريال مدريد إلى المباراة النهائية بفوزه على فالنسيا بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1 الأربعاء.

وخلال المباراة، ضغط برشلونة باكراً لتسجيل هدف السبق، واعتقد انه نجح في مبتغاه بعد عرضية من البرازيلي رافينيا داخل المنطقة تابعها على الطاير بيدري وفشل الحارس التشيلي كلاوديو برافو في صدها، إلا أن حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" أشار إلى حالة تسلل على الممرر (23).

وانقذ الحارس تير شتيغن فريقه من هدف محقق بعدما أبعد رأسية المدافع الأرجنتيني جرمان بيتسيلا اثر ركنية نفذها الفرنسي نبيل فقير (31)، قبل أن يمرر بعد 4 دقائق البرازيلي لويز أنريكي من الجهة اليمنى كرة أرضية مرت من أمام بورخا إيغليسياس تحت ضغط المدافع الاوروغوياني رونالد أراوخو إلى رودري سانشيس ليبعدها من أمام الاخير القائد سيرخي روبرتو.

وتمكن المهاجم ليفاندوفسكي من افتتاح التسجيل بعد مجهود فردي على الجهة اليسرى للفرنسي عثمان ديمبيليه الذي تجاوز أيتور رويبال ومرر كرة داخل المنطقة سددها البولندي اصطدمت بالمدافع الإيطالي لويس فيليبي وعادت إليه ليودعها في الشباك (40).

وتألق الحارس تير شتيغن على دفعتين بداية بعد تسديدة من سانشيس صدها بقبضتيه، لتعود الكرة إلى إنركي داخل المنطقة ليتدخل الألماني هذه المرة بقبضته اليمنى (45).

أما في الشوط الثاني، تابع ديمبيليه تألقه فهدد مرمى برافو بتسديدة من قدمه اليمنى (62)، قبل أن يخرج الدولي الفرنسي ويدخل فيران توريس بدلاً منه.

وأخرج مدرب برشلونة تشافي هرنانديس لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ وزج بالمخضرم سيرجيو بوسكيتس الذي خاض مباراته الـ 700 بقميص البلاوغرانا ليدخل ضمن المراكز الثلاثة كأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في تاريخ النادي خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي (778) وتشافي (767).

وبعد ذلك أدرك بيتيس التعادل بعد تمريرة من أنريكي داخل المنطقة إلى فقير الذي سدد بقدمه اليسرى أرضية خدعت الحارس تير شتيغن (77)، قبل أن يعتقد ليفاندوفسكي انه وجه الضربة القاضية بالهدف الثاني إلا أنّ "في آيه آر" اشار إلى حالة تسلل على الممرر توريس.

وتدخل تير شتيغن للابقاء على حظوظ فريقه بتصديه لتسديدة رودري سانشيس (84)، قبل أن يخرج بعد 3 دقائق رافينيا ويدخل أنسو فاتي الذي كاد يخطف هدف الفوز في الوقت القاتل بتسديدة صدها برافو (2+90).

ويُشار إلى أنه مع بداية الشوط الأول الإضافي، سجل فاتي هدف التقدم بعد ركلة حرة ورأسية تابعها البديل على الطاير بينية بقدمه اليسرى وجدت شباك برافو (93)، وبهذا رفع فاتي رصيده إلى 24 هدفاً في 82 مباراة بقميص برشلونة.

جدير ذكره أنه عادل مورون بديل فقير النتيجة بعد لعبة مشتركة داخل المنطقة لتصل الكرة إليه بعد تسديدة من أنريكي سيطر عليها وسددها بدوره بكعب قدمه برغم مضايقة أراوخو خادعاً الحارس (101)، قبل أن يطرد الحكم البديل المكسيكي أندريس غواردادو في الدقيقة 118.