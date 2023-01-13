هبوط أسعار الدولار في الأسواق اليوم الجمعة 13-1-2023

واصت أسعار صرف الدولار وباقي العملات الرئيسية في الأسواق الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، هبوطها بعد سلسلة من الارتفاعات التي شهدتها مؤخراً.

وبشكل دائم نقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الدولار وباقي العملات، وكافة التغيرات التي تطرأ عليها خلال التعاملات في الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم الجمعة 13-1-2023، كما يلي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.42

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.82

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.71

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12

جدير ذكره أنه مع بداية العام الجديد الحالي 2023 شهد سعر صرف الدولار ارتفاعاُ كبيراً في الأسواق والتعاملات العالمية والمحلية.