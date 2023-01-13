الطقس: أجواء غائمة وباردة وانخفاض على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 2023-01-13، أن يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة في لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .



هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: 2023-01-14

يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.