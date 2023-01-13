سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 13-1-2023- بكم النهارده

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 13-1-2023 لحظة بلحظة ، وفي صبيحة هذا اليوم يواصل الجمهور الكريم في جميع محافظات جمهورية مصر العربية البحث عبر محرك جوجل الشهير عن أسعار العملات وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري إلى كتابة هذه المقالة في وقت تسجل في العملة الوطنية هبوطا حادا لأسباب عدة نجم عنها ارتباك لدى المواطنين والتجار علما اننا نكرر هذه السطور يوميا ونقوم في نشرها عبر موقعنا الالكترونية ومن ثم عبر منصاتنا الرقمية كافة .

ويمكن الان كافة زوار مقالتنا من التعرف على سعر الدولار الآن امام الجنيه بعد قراءة هذه المقالة كاملة ونشير لكم إلى أن البنك المصرفي المصري المركزي قرر في وقت سابق رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس وكذلك بنوك أخرى بنسب متفاوتة وعن التفاصيل الجديدة فهي :

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 13-1-2023

ولقد جاءت هذه الأسعار وفقا للتالي ، حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي عند مستوى سعر 29.95 للشراء و30 جنيها للبيع للدولار الواحد

ثانيا: اما في بنك قناة السويس فقد جاءت على النحو التالي: 29.75 جنيه للشراء 29.85 جنيه للبيع.

ثالثا: وفي البند الثالث ، قد جاء متوسط السعر في البنك المركزي المصري على النحو التالي: 29.65 للشراء و29.74 جنيها للبيع.

رابعا: أما في بنك الإسكندرية فقد جاء سعر الدولار التالي : 29.75 جنيها للشراء ، و29.85 جنيها للبيع.

خامسا: ونواصل معكم ، حيث جاء سعر الصرف في مصرف أبو ظبى الإسلامي التالي: 30 جنيها للشراء و 30.10 جنيها للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

أولا: ولقد جاء سعر اليورو اليوم عند مستوى 32.50 جنيه للشراء، و32.64 للبيع.

ثانيا: كما وجاء سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 36.40 جنيه للشراء، 36.57 جنيه للبيع.

ثالثا: كما وجاء سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 7.97 جنيه للشراء، و8 جنيه للبيع.

رابعا: فيما جاء سعر صرف الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 94.48 جنيه للشراء، و 98.28 جنيه للبيع.