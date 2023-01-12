جامعة الاسراء تقدم للرئيس عباس تقريرها بشأن مشروع تجهيز المدينة الطبية

أعلنت جامعة الإسراء بغزة، اليوم الخميس، أن رئيس الجامعة د. عبد الخالق الفرا، قدم للرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" تقريرًا مصورًا عن الانتهاء من تنفيذ مرحلة الانشاءات الخارجية والداخلية والجدول الزمني لتجهيز أقسام المستشفى الداخلية في المدينة الطبية بالجامعة.

جاء ذلك، في لقاء جمع بين الدكتور الفرا مع الرئيس عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم. وحضره اللقاء د. زياد أبو عمرو نائب رئيس مجلس الوزراء وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وذكرت الجامعة، أن الفرا أوضح للرئيس نسبة الإنجاز التي تمت في جميع المراحل فيما يتعلق بتجهيز المدينة الطبية والمستشفى الجامعي.

ووفقًا للجامعة، أن رئيسها قد لفت في اللقاء إلى أن المشروع الوطني "يأتي في سياق توفير خدمة صحية نوعية لأهالي في القطاع، وضمن مساعي الجامعة إلى تبني رؤية القيادة الفلسطينية في توطين الخدمة الصحية".

كما أن هذا المشروع يأتي لتدريب طلبة كليات الطب في المحافظات الجنوبية.

وأكد الفرا في اللقاء، أن المستشفى مؤسسه غير هادفة للربح ترفع شعار الخدمة للجميع باعتبارها مشروعًا وطنيًا.

من جهته، وجه الرئيس عباس، الشكر للفرا على جهودهم، مؤكدًا على دعمه الكامل لإنجاز هذا المشروع الوطني.