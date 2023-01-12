تحديث تردد قناة الفجر الجزائرية El Fajar TV أخر اصدار الجديد 2023 HD على نايل سات مباشر

تردد قناة الفجر الجزائرية أحدث اصدار الجديد 2023 HD على القمر الصناعي نايل سات ، ويواصل الجمهور المتابع في جميع انحاء دول المنطقة العربية في البحث عبر محركات البحث على الشبكة العنكبوتية بعد التنقيب عنه في مواقع التواصل الاجتماعي حول تردد قناة الفجر وكالعادة قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه الإشارة في هذه المقالة التي تم توزيعها على المنصات الرقمية كافة وعبر هذه القناة الرائدة والمميزة يتم عرض كافة المسلسلات ذات الدراما المختلفة إضافة إلى برامج جذابة ومتنوعة استطاعت ان تستقطب شريحة واسعة من المتابعين لمتابعتها على مدار الساعة وتسجل نسبة مشاهدات بالملايين .

ويمكن لكم في هذه المقالة من ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 على النايل سات بمجرد قراءة هذه المقالة كاملة التي اوضحنا فيها خطوات ضبط التردد على الرسيفر وهي سهلة وكل ما عليكم سوى تطبيقها كما جاءت ، والان يترتب عليكم المتابعة حتى النهاية من أجل التعرف على ما هو جديد .

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 HD نايل سات

القمر: التردد الترميز معامل الخطأ الاستقطاب نايل سات 12645 27500 4/3 أفقي

تردد قناة الفجر الجزائرية HD

القمر التردد الترميز معامل الاستقطاب نابل سات 12034 27500 4/3 أفقي

ضبط تردد قناة الجزائرية الفجر الحديث على الرسيفر

وفي هذه الفقرة سوف تتعرفون على ابرز خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد وهو التالي :

أولا: وفي الخطوة الأولى في عملية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية يترتب عليكم من الان القيام باختيار ضغط Menu أو القائمة، ومن ثم الضغط على كلمة خيارات Options من القائمة، وبعدها قم باختيار تثبيت أو Installation.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية من عملية الضبط ، إذ أنه وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، ترتب عيلكم بعدها ضبط القناة يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation ثم قم باختيار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، قم بإدخال التردد الجديد كتابةً في هذه القائمة ، ثم بعدها قم باختيار التردد الرأسي V، وبعد ذلك قم بادخال معدل الترميز 27500 ثم الضغط على موافق Ok.

رابعا: وفي الخطورة الرابعة والأخيرة من عملية ضبط تردد قناة الفجر 2023 ، عليك بعد القيام بدخال التردد في الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

خامسا، وبعد الضغط على زر حفظ يترتب عليكم بالبحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه تم ضبطها بنجاح على التردد الجديد، وبهذا قد ختمنا لكم خطوات الضبط ونتمنى ان تكون قد استفدتم بها في ضبط التردد .