"الجهاد" تدعو إلى تصعيد العمل المقاوم في كل الساحات ولجم العدو عن جرائمه البشعة

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، إلى تصعيد العمل المقاوم في كل الساحات، ولجم العدو عن جرائمه البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ونعت الحركة، في بيان لها، الجماهير الفلسطينية والأمتين العربية والإسلامية، الشهيد محمد كميل (25 عاماً)، الذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي المجرم خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربي المحتلة، مساء اليوم.

إليكم بيان حركة الجهاد الإسلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيد حبيب كميل من جنين

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيد فلسطين: حبيب الله محمد كميل (25 عاماً)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال المجرم خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين مساء اليوم.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ ننعى الشهيد حبيب الله كميل، لنؤكد أن هذه الجريمة الجديدة، تكشف مدى التغول الإرهابي في دماء الأبرياء والمدنيين واستهدافهم بدم بارد، والذي سيزيد من إصرار شعبنا على الصمود والمواجهة حتى دحر الاحتلال.

إن دم الشهداء الذي يرسم معالم المرحلة، وضريبة الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، سيشعل مزيداً من الثورة والغضب في وجه الاحتلال المجرم، وندعو إلى تصعيد العمل المقاوم في كل الساحات، ولجم العدو عن جرائمه البشعة بحق أبناء شعبنا.

نتقدم بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد الكرام ومن أهلنا في بلدة قباطية الباسلة، سائلين الله أن يجعل دمه لعنة على القتلة المجرمين، ونعاهد الشهيد على الوفاء لدمه حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات.