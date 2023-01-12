ضبط تردد قناة NRT كوردي وعربية أحدث اصدار 2023 HD على النايل سات - برامجها

تردد قناة NRT كوردي وعربية الجديد 2023 HD على القمر الصناعي النايل سات ، ويمكن القول إلى أنكم ستتعرفون عليه عند قراءة كامل سطور هذه المقالة التي نشرها وعدها فريق فلسطين اليوم الاخباري لكم وهي جزء من جهود يبذلها الفريق يوميا في وضع الترددات الخاصة بالقنوات الرائدة والتي يبحث عنها الجمهور العربية كما هو الحال مع هذه القناة التي تقدم برامج على مدار الساعة بدون توقف ونشير في هذه المقدمة إلى أن رجل الأعمال الكردي شاسوار عبدالواحد وهو من يمتلك قناة NRT المشهورة بين أوساط العراقيين خاصة ببين الاكراد التي يقع مقرها في إقليم كردستان ويصل بثها على معظم محافظات البلاد والدول المجاورة .

وقبل أن نشرح لكم في مقالاتنا حول تردد قناة NRT كوردي وعربية الجديد على النايل سات نود ان نشير إلى أن الفضائية الرائدة والتي تقدم أجمل وأقوى المشاهد في برامجها وتناسب الفئات العمرية كافة ، قامت مؤخرا في تجديد ترددها وهو ما سنتعرف عليه في اسفل هذه المقالة وهو على النحو التالي : .

تردد قناة NRT كوردي الجديد 2023 النايل سات

القمر/الجودة التردد/الاستقطاب FEC/SR نايل سات – 27500 – 3/4 SD 11353 (V) نايل سات – 27500 – 5/6 SD 11595 (V)

ضبط تردد قناة تردد قناة NRT عربية على الرسيفر

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة خطوات ضبط تردد قناة NRT كوردي وعربية على الرسيفر وكل ما عليكم من الان تطبيقها كما جاءت على النحو التالي : أولا: وفي الخطوة الأولى يترتب عليكم الضغط على خانة القائمة menu من الريموت كنترول. وبعدها يترتب عليكم الضغط على خيارات أو Options .

ثانيا: وفي الخطوة الثانية وبعد الانتهاء في الخطوة الأولى عليكم بعدها في اختيار من القائمة كلمة التركيب installation ، وبعد ذلك تظهر قائمة بها عدة خيارات، حدد التثبيت اليدوي. Manual installation .

ثالثا: ونواصل معكم تقديم كافة المعلومات ، اختر القمر الصناعي نايل سات Nilesat من قائمة الأقمار الصناعية.

رابعا ، وبعد اختيار النايل سات يترتب عليكم ادخال تردد NRT عربية الجديد وجميع البيانات الموضحة في الجدول الذي ارفقناه لكم في السطور السابقة ، وبعد أن تتم عملية ادخال التردد بالطريقة الصحيحة ، عليك الضغط على كلمة بحث Search لبدء البحث عن القنوات ذات التردد نفسه.

خامسا: وفي الخطوة النهاية من عملية ضبط تردد قناة NRT كوردي وعربية على النايل سات ، نشير إلى أنه سيُطلب منك النقر فوق حفظ لحفظ القناة الجديدة.