احدث اصدار تردد قناة NRT كوردي وعربية الجديد HD على النايل سات 2023

احدث اصدار تردد قناة NRT كوردي وعربية الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2023 ، ويمكن لكم الان في هذه المقالة التي عدها فريق فلسطين اليوم الاخباري من وضع التفاصيل الكاملة التي تحدثنا بصورة مباشرة حول تردد قناة NRT مباشر بعد أن رأينا وجود عمليات بحث واسعة ومستمرة من قبل الالاف من الأشخاص وهو المتابعين في العراق والدول المجاورة على الانترنت لا سيما على محرك جوجل وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات نعكف بها على مدار الساعة في وضع جميع الترددات وما يميز هذه القناة ان بثها يعرض بجودة عالية جدا وبالمجان وبدون تقطيع وفي السطور سنتعرف اكثر واكثر على المزيد من المعلومات حول هذا الامر .

وقبل أن نشرح لكم في مقالاتنا حول تردد قناة NRT كوردي وعربية الجديد على النايل سات نود ان نشير إلى أن الفضائية الرائدة والتي تقدم أجمل وأقوى المشاهد في برامجها وتناسب الفئات العمرية كافة ، قامت مؤخرا في تجديد ترددها وهو ما سنتعرف عليه في اسفل هذه المقالة وهو على النحو التالي : .

تردد قناة NRT كوردي الجديد 2023 النايل سات

القمر/الجودة التردد/الاستقطاب FEC/SR نايل سات 27500 – 3/4 SD 11353 (V) نايل سات 27500 – 5/6 SD 11595 (V)

ضبط تردد قناة تردد قناة NRT عربية على الرسيفر

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة خطوات ضبط تردد قناة NRT كوردي وعربية على الرسيفر وكل ما عليكم من الان تطبيقها كما جاءت على النحو التالي : أولا: وفي الخطوة الأولى يترتب عليكم الضغط على خانة القائمة menu من الريموت كنترول. وبعدها يترتب عليكم الضغط على خيارات أو Options .

ثانيا: وفي الخطوة الثانية وبعد الانتهاء في الخطوة الأولى عليكم بعدها في اختيار من القائمة كلمة التركيب installation ، وبعد ذلك تظهر قائمة بها عدة خيارات، حدد التثبيت اليدوي. Manual installation .

ثالثا: ونواصل معكم تقديم كافة المعلومات ، اختر القمر الصناعي نايل سات Nilesat من قائمة الأقمار الصناعية.

رابعا ، وبعد اختيار النايل سات يترتب عليكم ادخال تردد NRT عربية الجديد وجميع البيانات الموضحة في الجدول الذي ارفقناه لكم في السطور السابقة ، وبعد أن تتم عملية ادخال التردد بالطريقة الصحيحة ، عليك الضغط على كلمة بحث Search لبدء البحث عن القنوات ذات التردد نفسه.

خامسا: وفي الخطوة النهاية من عملية ضبط تردد قناة NRT كوردي وعربية على النايل سات ، نشير إلى أنه سيُطلب منك النقر فوق حفظ لحفظ القناة الجديدة.