بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس يلاشوت، مساء اليوم الخميس، سيلتقى برشلونة غريمه في كأس السوبر الإسباني ريال بيتيس، عند الساعة التاسعة بتوقيت القدس الشريف ومكة المكرمة، وعينه على تحقيق الفوز والانتصار في هذه المباراة لتأهل لدور المقبل، وستلعب مباراة برشلونة وريال بيتيس على استاد الملك فهد الدولي, وكون هذه المباراة لها أهمية كبيرة ومتابعة عالية من قبل الجمهور العاشق لكأس السوبر الإسباني وكذلك الدوري الاسباني بشكل عام، سنرق لكم في مقالنا هذه رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني.

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بث مباشر برشلونة وريال بيتيس

ومشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني ستكون تحت قيادة الحكم كارلوس ديل سيرو غراندي، ومساعده غوادالوبي بوراس أيوسو، ومباراة برشلونة وريال بيتيس سيكون الحكم الرابع: بوليدو سانتانا، فيما حكم الفار سيكون: ايغليسياس فيلانويفا ايغناسيو، ومساعد حكم الفار سانتياغو خايمي لاتري.

بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس يلاشوت

وستكون مباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني معروضة عبر قناة SSC1 HD بتعليق عيسى الحربين

كما ستكون مباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني معروضة على L'Equipe TV كذلك قناة BT Sport 2 HD.

ويوم أمس الأربعاء، حقق ريال مدريد انتصارا صعبا بركلات الترجيح ضد فالنسيا بنتيجة (4-3)، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

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مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر

وفي مقالة المخصصة لمشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني والتي ستقام عند الساعة العاشرة بتوقيت مكرمة المكرمة وستعرض عبر قناة SSC1 HD، سنرفق لكم تردد قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني.

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مشاهدة مباراة برشلونة اليوم

فقد جاء تردد قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني، على النحو التالي:

التردد 12562

القمر الصناعي النايل سات

الاستقطاب عمودي

الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ2/3

اشتقنا نقول ليفا ليفا ليفا فا فا فا فا 🔥 pic.twitter.com/BScWW0U64K — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 12, 2023

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